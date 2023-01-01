تصعيد اسرائيلي كبير ..استشهاد 3 سيدات في قطاع غزة وتدمير مربع سكني بالنصيرات

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 229 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاث سيدات وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وارتقت فجر اليوم فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب (15 عامًا) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في القصف أمس على مواصي خانيونس ما يرفع عدد الشهداء بالقصف إلى ثلاث اضافة الى 17 اصابة.

وأعلنت مصادر طبية في وقت سابق استشهاد حنان عبد الناصر محمود 31 عاما و الطفلة منة الله نبيل ابو لبدة ستة أعوام في نفس القصف الذي زعم جيش الاحتلال انه استهدف قياديا في القسام.

وأصيب اربعة مواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقة بلوك 5 بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووقع دمار كبير في المنازل المجاورة لمنزل عائلة الطويل الذي استهدفته طائرات الاحتلال قبل قليل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي من وصلوا مشافي غزة خلال ال 24 ساعة الماضية ستة شهداء و 8 إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 904 اضافة إلى

2713 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 777 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72797شهيدا و 172821 مصابا.