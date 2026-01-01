  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا ومنعشة ليلا

الثلاثاء 26 مايو 2026 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا ومنعشة ليلا



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس صافيا بوجه عام، اليوم الثلاثاء، ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، ثم يتحول الطقس نهارا إلى معتدل في المناطق السهلية والساحلية والغورية، إضافة إلى المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في المناطق الجبلية.

وخلال النهار، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس حارا نسبيا في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء منعشة خلال ساعات الليل والفجر.

وخلال النهار، يسود طقس لطيف ومعتدل ومشمس في معظم المناطق، بينما يكون حارا في المناطق الغورية والمنخفضة.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

أفول الإمبراطوريّة الأمريكيّة.. إجماعٌ في اسرائيل : هُزِمنا شرّ هزيمةً بمواجهة إيران

"فاينانشال تايمز" : بينغ "رفع صوته" بوجه ترامب على خلفية "ملف حساس"

الخط الاصفر يتحرك ..إسرائيل توسع سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة

وفد إيراني رفيع يصل الدوحة لبحث إنهاء الحرب وتحرير الأموال المجمدة

هرتسوغ يعلق قرار العفو.. نتنياهو يعود إلى ساحة المحكمة من جديد في قضايا فساد

قائد في الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بتجاوز “خط أحمر خطير” بعد هجوم مسيرة على رأس الناقورة

لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة

“سي إن إن” عن مصدر سعودي: المملكة لن تطبع مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية

تحت ضربات حزب الله.. الاحتلال يعتزم تقليص قواته بجنوب لبنان ودعوات لقصف بيروت

لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

ترامب يقول انه تحدث مع قادة السعودية وقطر وباكستان وطالبهم بالتطبيع مع إسرائيل