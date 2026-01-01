استطلاع: المشتركة تحصد 16 مقعدا و40% من الإسرائيليين يرون أن إيران انتصرت

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل تقدما لحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مقابل تراجع حزب "بِياحد" بقيادة نفتالي بينيت، إلى جانب تشاؤم واسع حيال الاتفاق المتبلور مع إيران ونتائج الحرب الأخيرة.

جاء ذلك بحسب استطلاع نشرته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الإثنين، وأظهر أن الليكود سيحصل على 25 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم، فيما يتراجع حزب "بِياحد" بقيادة بينيت إلى 23 مقعدا، بخسارة ثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة.

وبيّن الاستطلاع أن حزب "يَشار" بقيادة غادي آيزنكوت يحل ثالثا مع 14 مقعدا، بزيادة مقعدين عن الاستطلاع السابق، فيما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير وحزب "شاس" بقيادة أرييه درعي على 10 مقاعد لكل منهما.

خريطة الأحزاب والكتل

وبحسب الاستطلاع، يحصل حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 9 مقاعد، فيما ينال حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان 8 مقاعد، بزيادة مقعد واحد عن نتائج الاستطلاع الأخير للقناة، بينما يحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

أما قائمة الجبهة والعربية للتغيير فتحصل على 6 مقاعد بزيادة مقعد، فيما تتراجع القائمة الموحدة إلى 4 مقاعد، بينما يستقر حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش عند 4 مقاعد، متجاوزا نسبة الحسم بفارق ضئيل.

ووفق هذه النتائج يحصل معسكر نتنياهو على 56 مقعدا، مقابل 54 مقعدا لمعسكر المعارضة الصهيونية، فيما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد.

سيناريو انضمام آيزنكوت لبينيت ولابيد

وفحص الاستطلاع أيضا سيناريو انضمام غادي آيزنكوت إلى تحالف بينيت مع يائير لبيد، مع بقاء بقية الأحزاب دون تغيير.

وفي هذه الحالة، يرتفع تمثيل الحزب إلى 38 مقعدا، فيما يتراجع الليكود إلى 24 مقعدا، وتتغير خريطة الكتل بحيث يرتفع معسكر معارضي نتنياهو إلى 56 مقعدا، مقابل 54 لمعسكر نتنياهو.

سيناريو القائمة المشتركة

كما فحص الاستطلاع سيناريو خوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، مع بقاء بقية الأحزاب دون تغيير.

وبحسب النتائج، ستحصل القائمة المشتركة على 16 مقعدا، فيما يتراجع الليكود إلى 23 مقعدا، ويتراجع "بِياحد" إلى 21 مقعدا.

وفي هذا السيناريو، ينخفض تمثيل معسكر نتنياهو إلى 53 مقعدا، فيما يتراجع معسكر المعارضة الصهيونية إلى 51 مقعدا.

أي حكومة يفضل الإسرائيليون؟

وبيّن الاستطلاع أن 27% من الإسرائيليين يفضلون بقاء الحكومة الحالية، مقابل 24% يفضلون حكومة تضم أحزاب المعارضة الصهيونية وإقصاء الأحزاب العربية.

في المقابل، قال 23% إنهم يفضلون حكومة معارضة تشمل الأحزاب العربية، بينما أيد 20% تشكيل حكومة وحدة صهيونية تضم أحزابا من المعسكرين.

قانون تجنيد الحريديين

وأظهر الاستطلاع أن قضية تجنيد الحريديين تشكل عاملا مؤثرا في توجهات التصويت لدى الإسرائيليين، إذ قال 49% إنها مسألة "مهمة" في قرارهم الانتخابي، مقابل 29% اعتبروها غير مهمة، فيما قال 17% إنها "مهمة إلى حد ما"، وأجاب 5% بأنهم لا يعرفون.

تشاؤم إسرائيلي من الاتفاق مع إيران

وفي ما يتعلق بالاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، أظهر الاستطلاع أن 58% من الإسرائيليين يعتقدون أن الاتفاق "سيئ لإسرائيل"، مقابل 12% فقط يرونه "جيدا"، فيما قال 30% إنهم لا يعرفون.

كما أظهر الاستطلاع أن 51% يعارضون الاتفاق، مقابل 22% يؤيدونه، فيما قال 27% إنهم لا يعرفون.

من انتصر في الحرب؟

وعند سؤال المشاركين عن الطرف الذي "انتصر" في الحرب، قال 40% إن إيران هي التي انتصرت، مقابل 27% فقط اعتبروا أن إسرائيل والولايات المتحدة انتصرتا، فيما قال 33% إنهم لا يعرفون.

كما أظهر الاستطلاع أن 34% يعتقدون أن الوضع الأمني الإسرائيلي تدهور بعد الحرب على إيران، مقابل 27% قالوا إنه تحسن، فيما رأى 39% أنه بقي دون تغيير.

تقييم نتنياهو والحرب على لبنان

ومنح المشاركون نتنياهو معدل 4.97 من أصل 10 على إدارته للحرب، حيث بلغ معدله بين ناخبي الائتلاف 7.68، مقابل 3.13 فقط بين ناخبي المعارضة.

وفي ما يتعلق بالحرب على لبنان، أظهر الاستطلاع أن 49% يؤيدون مواصلة الحرب، مقابل 39% يفضلون إنهاءها، فيما قال 12% إنهم لا يعرفون.