تراجع الذهب مع ارتفاع النفط عقب الهجمات الأميركية على إيران

رام الله/سما/

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، متأثرة بارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الأميركية الجديدة على إيران، الأمر الذي عزز المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4537.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0218 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو حزيران 0.3 بالمئة إلى 4538.50 ​دولار.

وارتفعت العقود ⁠الآجلة لخام برنت اثنين بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 76.66 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1950.70 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.42 دولار.

وقال مسؤول مطلع إن كبير المفاوضين الإيرانيين ⁠ووزير الخارجية زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء ​قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة ​منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة.

ورغم استمرار المحادثات، نفذت قوات أميركية، الإثنين، هجمات ​في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ​ومواقع لإطلاق الصواريخ، في ما وُصفت بأنها عمليات دفاعية.

وقال كلفن وونج، كبير ‌محللي ⁠الأسواق لدى أواندا "رغم أن لدينا اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في مراحله النهائية، فإن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تحول فعليا دون عودة ​تدفقات النفط إلى ​مستوياتها الطبيعية ⁠بسرعة من الشرق الأوسط إلى بقية العالم".

وأضاف "بدأت السوق في استيعاب هذا الوضع، إذ تظهر ​احتمالات مرتفعة جدا لرفع أسعار الفائدة هذا العام".