قتلى وجرحى بضربات أميركية قرب هرمز

القدس المحتلة / سما /

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الثلاثاء، أن القوات الأميركية نفذت ضربات في جنوب إيران مساء الاثنين، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار “الدفاع عن النفس” وحماية القوات الأميركية من تهديدات إيرانية، في وقت شدد فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على أن هذه الضربات لن تؤثر على مسار المفاوضات مع طهران.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، إن الضربات استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام، مضيفا أن القوات الأميركية تواصل حماية عناصرها مع الحفاظ على “ضبط النفس” بالتزامن مع وقف إطلاق النار.

كما كشف مسؤول أميركي أن إيران حاولت مهاجمة القوات الأميركية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكداً أن تلك الهجمات لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية.

وفي تفاصيل إضافية، نقلت قناة “فوكس نيوز” عن مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية قصفت موقعاً لصواريخ أرض-جو في بندر عباس، بعدما استهدف الموقع مقاتلات أميركية.

بدورها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أميركي أن الضربات الأخيرة كانت “دفاعية وردّ فعل مباشر”، وليست جزءاً من هجوم واسع مخطط له.

على الجانب الإيراني، أفادت وكالة فارس شبه الرسمية، نقلا عن التلفزيون الإيراني، بأن “مقاتلات أميركية وصهيونية” هاجمت فجر الاثنين قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، مشيرة إلى سقوط أربعة قتلى، فيما لم يتضح العدد النهائي للضحايا.

وتكتسب جزيرة لارك أهمية استراتيجية لوقوعها في قلب مضيق هرمز، قرب المسار الذي يحدده الحرس الثوري الإيراني لعبور السفن المسموح لها بالمرور في الممر المائي الحيوي.

وفي السياق ذاته، نقلت “فوكس نيوز” عن مصادر مطلعة أن الضربات الأميركية لا تعني انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بل جاءت ضمن إطار الرد الدفاعي.

سياسيا، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكناً خلال أيام، رغم التصعيد العسكري الأخير.

وأضاف، في تصريحات نقلتها رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية، أن المفاوضات تشهد “أخذاً ورداً” بشأن صياغات محددة في الوثيقة الأولية للاتفاق.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء الحرب عبر المسار التفاوضي، مؤكدا أن مضيق هرمز “يجب أن يبقى مفتوحاً وسيبقى كذلك بأي شكل من الأشكال”.

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية قد أفادت، مساء الاثنين، بسماع دوي ثلاثة انفجارات في بندر عباس، بينما ذكرت وكالة فارس أن أصوات انفجارات مماثلة سمعت قرب مدينتي سيريك وجاسك المطلتين على الممر المائي الاستراتيجي.

ورغم ذلك، أكد التلفزيون الإيراني أن الأوضاع في بندر عباس “هادئة وطبيعية” عقب الانفجارات.