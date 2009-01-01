النفط يتراجع بأكثر من 4% مع ترقب اتفاق أميركي إيراني

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وانخفضت العقود ‌الآجلة ⁠لخام برنت 4.64 دولار أو 4.48 بالمئة إلى 98.90 ​دولار ​للبرميل ⁠بحلول الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش.

وتراجع ​خام غرب ​تكساس ⁠الوسيط الأميركي إلى 92.18 دولار ⁠للبرميل، ​بانخفاض 4.42 ​دولار أو 4.58 بالمئة.

وقرابة الساعة 11,00 مساء بتوقيت غرينتش الأحد، انخفض سعر خام برنت بنسبة 5,14% ليصل إلى 98,22 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5,21% ليصل إلى 91,57 دولارا للبرميل.