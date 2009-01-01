قتيل و3 إصابات بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

قُتل شاب في الثلاثينيات من عمره، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، جراء جريمة إطلاق نار وقعت امس الأحد، في مدينة أم الفحم، داخل أراضي عام 1948.

وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق نار استهدف أربعة أشخاص في المدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين بجروح حرجة، وثالث بجروح خطيرة، ورابع بجروح متوسطة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى، قبل أن يُعلن لاحقا عن وفاة أحدهم متأثرا بإصابته.

وأضافت المصادر المحلية أن القتيل هو أحمد صادق إغبارية (36 عاما)، وهو أب لثلاثة أطفال، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 1948 منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى.

وتأتي هذه الجريمة عقب مقتل الشاب أحمد حفناوي أمس إثر تعرضه لإطلاق نار داخل شاحنة في مدينة الرملة، كما تأتي بعد يومين من وقفة احتجاجية شهدتها أم الفحم ضد الجريمة المنظمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية.