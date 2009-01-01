الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 25 مايو 2026 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صافً معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، غائما جزئيا الى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

