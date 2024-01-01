نتنياهو: اتفقت مع ترمب على تفكيك المنشآت النووية وإخراج اليورانيوم المخصب

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" تحدثت مع ترمب بشأن مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة للتوصل لاتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي".

واضاف"أعربت للرئيس ترمب عن تقديري لالتزامه بأمن إسرائيل لا سيما أن قواتنا قاتلت معا في مواجهة تهديد إيران".

وقال "اتفقت مع الرئيس ترمب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي".

وتابع"إزالة التهديد النووي تعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران وترمب جدد تأكيده على حقنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات بجميع الساحات بما في ذلك لبنان".

وقال" ان الشراكة مع الولايات المتحدة في ساحة المعركة أثبتت جدارتها ولم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن وسياستي -مثل سياسة الرئيس ترمب ولم تتغير- هي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".