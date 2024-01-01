"هآرتس" العبرية : اتفاق إيران وأمريكا فشل شخصي لنتنياهو

القدس المحتلة/سما/

قال الكاتب الإسرائيلي بصحيفة "هآرتس" جدعون ليفي إن التوصل إلى أي اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب سيشكل كارثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– لأن الاتفاق سيكشف أن الحرب انطلقت بلا هدف حقيقي وأن إسرائيل لم تخرج منها بشيء يُذكر.

ورجح ليفي أن دونالد ترمب نفسه أدرك منذ وقت مبكر أن الحرب كارثة وبدأ البحث عن مخرج منها، وهو ما يفسر إقصاء نتنياهو كليا من مسار المفاوضات.

وأكد ليفي أن نتنياهو لا يملك الآن فرصة لعرقلة أي اتفاق، مستخدما التعبير: "ليس فقط لأن القطار غادر المحطة، بل لأن نتنياهو لم يكن واقفا على الرصيف أصلا".