روبيو: أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الأزمة مع إيران

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، وذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن تفاهم مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا.

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بنيودلهي "ربما خلال اليوم سنسمع أخبارا جيدة بشأن مضيق هرمز ومسار المفاوضات مع إيران".

وتابع أن التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات خلال الساعات الـ48 الماضية بشأن الأزمة مع إيران كان بالتعاون مع دول الخليج.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي.

كما قال روبيو إن تحكم إيران في مضيق هرمز يمثل سابقة على الصعيد الدولي، وإن الولايات المتحدة لن تسمح بها.