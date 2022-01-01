  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روبيو: أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الأزمة مع إيران

الأحد 24 مايو 2026 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روبيو: أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الأزمة مع إيران



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، وذلك بعد ساعات من تواتر تقارير عن تفاهم مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران قد يفضي إلى وقف الحرب نهائيا.

وأضاف روبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار بنيودلهي "ربما خلال اليوم سنسمع أخبارا جيدة بشأن مضيق هرمز ومسار المفاوضات مع إيران".

وتابع أن التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات خلال الساعات الـ48 الماضية بشأن الأزمة مع إيران كان بالتعاون مع دول الخليج.

وشدد الوزير الأمريكي على أن الهدف الأهم هو عدم حصول إيران على سلاح نووي.

كما قال روبيو إن تحكم إيران في مضيق هرمز يمثل سابقة على الصعيد الدولي، وإن الولايات المتحدة لن تسمح بها.

الأكثر قراءة اليوم

15 عملية اغتصاب واعتداءات جنسية .. نشطاء أسطول الصمود يروون ما تعرضوا له في سجون اسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة “التأهب القصوى” لقرار أمريكي محتمل باستئناف الحرب على إيران..

قاليباف يبلغ باكستان بأن طهران لن تتنازل عن حقوقها.. ويتوعد واشنطن بـ "عواقب مدمرة"

الإعلام العبري : نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الاتفاق بين طهران وواشنطن

نجل بايدن: ضباط "إسرائيليون" وراء اتهام عائلتي بالفساد والرشوة وهذا ما قاله عن غزة ..

نيويورك تايمز : ترامب يستبعد نتنياهو تماما من مفاوضات إيران

واشنطن وطهران نحو تفاهم شامل.. ماذا يتضمن الاتفاق المرتقب؟

الأخبار الرئيسية

19_2022-638074244805710789-571

نجل بايدن: ضباط "إسرائيليون" وراء اتهام عائلتي بالفساد والرشوة وهذا ما قاله عن غزة ..

الإعلام العبري : نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الاتفاق بين طهران وواشنطن

استشهاد زوجين وطفلهما بقصف شقة سكنية في مخيم النصيرات

مسؤولون إسرائيليون: إطار الاتفاق الأمريكي الإيراني مقلق للغاية بغياب الخطوط الحمراء

واشنطن وطهران نحو تفاهم شامل.. ماذا يتضمن الاتفاق المرتقب؟