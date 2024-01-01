الطقس: أجواء مستقرة وارتفاع تدريجي على الحرارة

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، مع أجواء معتدلة في المناطق الجبلية، وحارة نسبيا في بقية المناطق.

كما يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، مع بقائها دون المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية، فيما يكون الطقس خلال ساعات المساء والليل منعشا في المناطق السهلية والساحلية، وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الطقس صافيا بوجه عام، ومعتدلا في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها دون المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود خلال ساعات النهار جو معتدل في معظم المناطق، بينما تكون الأجواء حارة في المناطق الغورية.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيسود طقس منعش في المناطق السهلية والساحلية، في حين يكون باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس صافيا بوجه عام، ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء مستقرة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في مختلف المناطق، ثم يتحول الطقس نهارا إلى معتدل في المناطق السهلية والساحلية والغورية، إضافة إلى المناطق الجبلية.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة خلال ساعات الصباح في المناطق الجبلية.

وخلال النهار، يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، بينما تكون الأجواء منعشة في المناطق السهلية والساحلية، فيما يكون الطقس حارا نسبيا في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو باردا في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء منعشة خلال ساعات الليل والفجر.

وخلال النهار، يسود طقس لطيف ومعتدل ومشمس في معظم المناطق، بينما يكون حارا في المناطق الغورية والمنخفضة.