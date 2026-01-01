مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة 2 بجروح خطيرة في انفجار مسيرة في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، بمقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة في "انفجار مسيّرة جنوبي لبنان".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القتيل هو الرقيب أول نوام هامبرجر، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وكان يخدم جندياً قتالياً متخصصاً في مجالي التكنولوجيا والصيانة ضمن الكتيبة التاسعة في اللواء 401 التابع للجيش الإسرائيلي.

وأضافت التقارير أن طائرة مسيّرة مفخخة أخرى سقطت في المنطقة نفسها بعد وقت قصير من الهجوم الأول، دون تسجيل إصابات إضافية في الحادث الثاني.

ويأتي ذلك في ظل استمرار اسرائيل في خرق وقف اطلاق النار، في حين ينفذ ​حزب الله​ عمليات ضد قوات الجيش الاسرائيلي.

ونعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجندي الإسرائيلي الرقيب نوعام هامبرغر، الذي سقط قرب الحدود الشمالية، متوجّهًا بالتعزية إلى عائلته.

وقال نتنياهو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الجندي "قاتل بشجاعة من أجل حماية البلدات والمواطنين الإسرائيليين في مواجهة حزب الله"، متمنيًا الشفاء العاجل للجنود الذين أصيبوا في "الحادث الخطير"