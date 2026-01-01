  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب ينشر خارطة لإيران مغطاة بالعلم الأمريكي

السبت 23 مايو 2026 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينشر خارطة لإيران مغطاة بالعلم الأمريكي



وكالات - سما-

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردود فعل واسعة، اليوم السبت، بعد نشره خارطة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تظهر فيها كامل أراضيها مغطاة بالعلم الأمريكي.

وجاء نشر هذه الخارطة عبر حسابات الرئيس الأمريكي الرسمية، مذيلة بعبارة تساءل فيها: "الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟"، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من الحرب النفسية المتصاعدة والاستعراض السياسي ضد طهران، تزامناً مع جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها أطراف دولية لمنع انفجار الأوضاع العسكرية مجدداً.

وترافقت الصورة التي نشرها ترامب مع تصريحات حادة له أكد فيها أن إيران تواجه "انهياراً اقتصادياً خطيراً" جراء الحصار الشامل المفروض عليها، زاعماً أن طهران تخسر نصف مليار دولار يومياً، وأن الجيش والشرطة هناك يشتكون من عدم تلقي رواتبهم، وهو ما يفسر رغبتها الملحة في فتح مضيق هرمز فوراً لحاجتها الماسّة للأموال النقدية.

وفي المقابل، جاء الرد الإيراني سريعاً على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي أكد خلال لقائه بالوسيط الباكستاني في طهران، أن القوات المسلحة الإيرانية نجحت في إعادة بناء وترميم قدراتها العسكرية بالكامل خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية، محذراً الإدارة الأمريكية من مغبة ارتكاب أي حماقة، ومشدداً على أن واشنطن ستواجه عواقب "أكثر مرارة وقسوة" مما شهدته حتى الآن إذا ما قررت بدء الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

كيف تتعقب إسرائيل المشاركين في 7 أكتوبر وما دور مجموعة نيللي؟

15 عملية اغتصاب واعتداءات جنسية .. نشطاء أسطول الصمود يروون ما تعرضوا له في سجون اسرائيل

شهداء وجرحى وغارات جوية على مخيمي النصيرات والبريج وهدم منازل شرق دير البلح

مستشار سابق لخامنئي يشكك في سبب وفاة رئيسي

مسؤولو الجيش والاستخبارات الأمريكية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب

اسعار صرف العملات

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة “التأهب القصوى” لقرار أمريكي محتمل باستئناف الحرب على إيران..

الأخبار الرئيسية

الاتفاق مع ايران بات قريبا ..أكسيوس: ترامب اتصل بقادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان

مسؤول باكستاني: وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران

قاليباف يبلغ باكستان بأن طهران لن تتنازل عن حقوقها.. ويتوعد واشنطن بـ "عواقب مدمرة"

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة “التأهب القصوى” لقرار أمريكي محتمل باستئناف الحرب على إيران..

6 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة