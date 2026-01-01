مدير "CIA" الأسبق: واشنطن في موقف صعب وإيران تتمسك بشروطها كاملة ..

واشنطن / وكالات /

أكد المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس، أن الولايات المتحدة تقف في "موقف صعب" بمواجهتها الحالية مع إيران.

وقال بتريوس إن طهران تراهن على قدرتها على الصمود أمام ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستغلة حالة الجمود الراهنة بين البلدين.

وفي مقابلة إذاعية، أوضح بتريوس أنه لم يلمس أي مؤشرات حقيقية تدل على استعداد إيران لتخفيف شروطها ومطالبها في المحادثات الجارية.

وأضاف: "لم نر أي تعديلات رئيسية على مطالبهم المتمثلة في انسحابنا من الخليج، ودفع تعويضات لهم، مع احتفاظهم بالسيطرة على مضيق هرمز".

وأشار بتريوس إلى أن إيران تدرك تماما أن ترامب يواجه انتخابات التجديد النصفي ويسعى للتركيز على أجندته الاقتصادية الداخلية، مما يجعلها تعتقد أن لديها مرونة أكبر على الصمود وتواصل طرح شروط غير مقبولة على الإطلاق.

كما حذر بتريوس من أن أي تصعيد عسكري أمريكي إضافي سيلحق ضررا بالغا بالبنية التحتية الحيوية لدول الخليج التي تضررت بالفعل، واصفا المشهد بأنه "طريق استراتيجي مسدود" تحمل جميع مساراته تداعيات سلبية خطيرة.

وكان الرئيس ترامب قد هدد باستئناف حملة القصف ضد طهران منذ إعلان وقف إطلاق النار لمدة 14 يوما في شهر أبريل الماضي، والذي تحول لاحقا إلى هدنة مفتوحة الأجل، بعد رفضه المتكرر لمقترحات السلام الإيرانية.

وفي سياق متصل، تتصاعد الأصوات داخل واشنطن الرافضة للمسار الدبلوماسي الحالي. فقد حذر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، الرئيس ترامب من إبرام صفقة غير مدروسة مع طهران، داعيا إياه إلى إكمال المهمة واستئناف الضربات العسكرية.

من جانبه، انتقد مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بشدة استمرار وقف إطلاق النار، مطالبا ترامب بإنهائه. وقال بولتون في تصريحات إعلامية إن التفاوض مع الإيرانيين يعتبر مضيعة للأكسجين، مستبعدا تقديم طهران أي تنازلات مرضية لواشنطن، وعلى رأسها التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.