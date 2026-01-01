الاتفاق مع ايران بات قريبا ..أكسيوس: ترامب اتصل بقادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان

السبت 23 مايو 2026 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان وعدد من القادة حثوا ترمب خلال الاتصال على قبول الاتفاق مع إيران".

وكشف أنه "تم استدعاء نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس من أوهايو ووزير الحرب بيت هيغسيث من نيويورك إلى واشنطن لعقد اجتماع بشأن الاتفاق".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "ترامب سيبحث اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الاتفاق النووي مع إيران"

