  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة

السبت 23 مايو 2026 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة



غزة/سما/


استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي في منطقة التوام شمال غربي قطاع غزة. 
وأفادت مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف عناصر أمن في محيط دوار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي القطاع. 
وقالت إن خمسة مواطنين أصيبوا، في قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية على طريق الساحل في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. 
وأضافت أن مواطنين اثنين أصيبا أيضًا، برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. 
وأشارت إلى إصابة مواطنين اثنين بشظايا قنبلة مسيّرة في مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمالي القطاع. 
وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق مختلفة من القطاع.
وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة في منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس. 
وقالت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس، بالتزامن مع تحليق لطيران المسيّر على ارتفاع منخفض في أجواء المدينة.
وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة شرقي مدينة غزة، لافتًا إلى أن قصفًا مدفعيًا استهدف شرقي المدينة.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة.

الأكثر قراءة اليوم

رسالة مصيرية".. ضابط في "الموساد" يكشف تفاصيل صادمة عن عملية "البيجر" ضد "حزب الله"

صدمة كبيرة في واشنطن.. إيران أسقطت عشرات الطائرات الأمريكية المتطورة في الحرب الأخيرة والخسائر كانت فادحة

كيف تتعقب إسرائيل المشاركين في 7 أكتوبر وما دور مجموعة نيللي؟

"واللا" العبري يكشف: هكذا وسعت إسرائيل سيطرتها على قطاع غزة بصمت

نيويورك تايمز: لا تراجع عن تحقيقنا الذي يوثق اغتصاب السجانين والمحققين لاسرى فلسطينيين

إعلام عبري: الخطأ التاريخي يتكرر والحزام الأمني الجديد في لبنان تحول إلى مصيدة موت و”حزب الله” يضرب بكل قوة

شهداء وجرحى وغارات جوية على مخيمي النصيرات والبريج وهدم منازل شرق دير البلح

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة “التأهب القصوى” لقرار أمريكي محتمل باستئناف الحرب على إيران..

IMG_4946

15 عملية اغتصاب واعتداءات جنسية .. نشطاء أسطول الصمود يروون ما تعرضوا له في سجون اسرائيل

نيويورك تايمز : ترامب يستبعد نتنياهو تماما من مفاوضات إيران

في تطور دراماتيكي ..مسؤولو الجيش والاستخبارات الأمريكية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران

كيف تتعقب إسرائيل المشاركين في 7 أكتوبر وما دور مجموعة نيللي؟