5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي في منطقة التوام شمال غربي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف عناصر أمن في محيط دوار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي القطاع.

وقالت إن خمسة مواطنين أصيبوا، في قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية على طريق الساحل في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت أن مواطنين اثنين أصيبا أيضًا، برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت إلى إصابة مواطنين اثنين بشظايا قنبلة مسيّرة في مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمالي القطاع.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي ونسف منازل في مناطق مختلفة من القطاع.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة في منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس.

وقالت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس، بالتزامن مع تحليق لطيران المسيّر على ارتفاع منخفض في أجواء المدينة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة شرقي مدينة غزة، لافتًا إلى أن قصفًا مدفعيًا استهدف شرقي المدينة.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف شرقي مدينة غزة.