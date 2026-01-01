شهيد وجرحى إثر قصف جيش الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة

غزة /سما/

استشهد مواطن، وأصيب آخرون بجروح، مساء يوم الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بوصول شهيد وعدة إصابات إلى مستشفى المعمداني في المدينة جراء استهداف طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشمعة في حي الزيتون.

أصيب مواطنة وطفلة، بالرصاص، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية عن جيش الاحتلال أطلق نيران أسلحته الرشاشة تجاه المواطنين شمال مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة طفلة بالرصاص نقلت على إثرها إلى المستشفى.

كما أصيب مواطنة برصاص الاحتلال، شرق دير البلح وسط القطاع.