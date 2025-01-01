"واللا" العبري يكشف: هكذا وسعت إسرائيل سيطرتها على قطاع غزة بصمت

القدس المحتلة/سما/

يواصل جيش الاحتلال تعزيز احتلاله وسيطرته على قطاع غزة. ووفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية، فقد زادت مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من 49% إلى 59%، بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات في القيادة الجنوبية للعودة إلى قتال واسع النطاق ضد حماس.

وتشير مصادر عن عسكرية إسرائيلية إلى أن اغتيال قائد القسام عز الدين الحداد قد يُحدث تحولاً في مسار المفاوضات، إلا أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال تُحرز تقدما في خططها للعودة إلى الحرب على نطاق واسع.

ومع دخول اتفاقية وقف إطلاق النار الشتوية لعام 2025 مع حماس حيز التنفيذ، قدّر قادة الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي انسحب منها ووقف على الخط الأصفر تشمل 49% من أراضي قطاع غزة.

وخلال مرحلة التحضير، بدأ الجيش الإسرائيلي بتحديد الخط الأصفر ببراميل وعلامات صفراء تمتد من رفح جنوبا إلى أقصى شمال مدينة غزة.

ومع مرور الأشهر، قام القادة الميدانيون، برفقة القوات الهندسية، بتحسينات في المنطقة مع توسيع ما يسمى بالمنطقة الأمنية لتوفير حماية أفضل لجنود الجيش الإسرائيلي العاملة على طول الخط.

وبحسب تقرير موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي، حتى قبل اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد يوم الجمعة الماضي، أفادت مصادر عسكرية بأن المفاوضات بين الوسيط نيكولاي ملادينوف وحماس قد وصلت إلى طريق مسدود.

والآن، مع اغتيال الحداد في، يلوح في الأفق أمل لدى الجانبين الأمريكي والمصري في إحراز تقدم في المفاوضات، لا سيما بعد انتخاب محمد عودة خلفا للحداد.

وأوصخت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قرارا بشأن العمل العسكري الشامل لن يُتخذ إلا بعد البت في القضية الإيرانية.