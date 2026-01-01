نيويورك تايمز: لا تراجع عن تحقيقنا الذي يوثق اغتصاب السجانين والمحققين لاسرى فلسطينيين

نيويورك/وكالات/

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صحة تحقيقها عن جرائم الاغتصاب على يد السجانين وجنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والاسيرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة في بيان نُشر اليوم (الجمعة) أنها لا تزال متمسكة بصحة تحقيقها، قائلة: "لم نجد أي خطأ. إن حقيقة اعتقال أو سجن شخص ما لا تنفي مصداقيته".

وقال كريستوف نفسه معد التحقيق إن الشهادات الشخصية التي جمعها من 14 معتقلا تمت مقارنتها بتقارير من تسع منظمات، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية.

تضمن تحقيق كريستوف المنشور شهادات من 14 فلسطينياً في الضفة الغربية، من بينهم شهادة صادمة من صحفي معتقل كسف أنه تم تثبيته على الأرض واغتصابه من قبل السجانين والمحققين. كما قُدّمت شهادات يصعب قراءتها من فلسطينيين تعرضوا لضرب مبرح في أعضائهم التناسلية، بل إن بعضهم قال إنهم أُجبروا على بتر أطرافهم.