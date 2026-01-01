صدمة كبيرة في واشنطن.. إيران أسقطت عشرات الطائرات الأمريكية المتطورة في الحرب الأخيرة والخسائر كانت فادحة

وكالات / سما/

فقدت القوات الجوية الأمريكية أو تضررت 42 طائرة خلال الحرب في إيران، من بينها 24 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper ، والتي وصفها مسؤول كبير في القوات الجوية الأمريكية بأنها “أهم طائراتنا”.

هذا وفقا لتقرير قُدِم إلى الكونجرس، في وقت بلغت فيه التوترات ذروتها، ولا يزال احتمال تجدد القتال قائما – على الرغم من التقرير السعودي حول بنود مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة .

وكشف تقرير، نُشرت تفاصيله في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن تدمير ما لا يقل عن 42 طائرة منذ بدء الحرب في 28 فبراير، من بينها 24 طائرة مسيّرة متطورة، تُقدر قيمة كل منها بنحو 30 مليون دولار.

إضافةً إلى ذلك، تحطمت طائرة مسيّرة أخرى من طراز MQ-4C . كما خسرت القوات الأمريكية أربع طائرات مقاتلة من طراز F-15E ، من بينها ثلاث طائرات أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الكويتية بنيران صديقة في الأول من مارس ، ثاني أيام الحرب. وتبلغ قيمة كل طائرة من هذه الطائرات 300 مليون دولار.

أسقطت القوات الإيرانية الطائرة الرابعة من طراز إف-15 في 3 أبريل، مما أدى إلى إنقاذ الطيار والملاح ، وهو ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “العملية الأكثر جرأة في تاريخ الولايات المتحدة”.

خلال عملية الإنقاذ هذه، تم تدمير طائرتين من طراز MC-130J Commando II ، وهي نسخة خاصة من طائرة سوبر هيركوليز تُستخدم في العمليات السرية، عمداً على الأرض في إيران بعد فشلهما في الإقلاع. كما أسقطت النيران الإيرانية طائرة هجومية من طراز A-10 خلال العملية نفسها. إضافةً إلى ذلك، تحطمت طائرة تزويد وقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز KC-135 في العراق في 12 مارس ، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الستة.

تضررت عشر طائرات خلال الحرب، من بينها ست طائرات كانت متوقفة على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، والتي أطلق عليها الإيرانيون صواريخ وطائرات مسيرة.

ومن بين الطائرات المتضررة طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً E-3 Sentry AWACS ، وهي إحدى أهم طائرات القوات الجوية الأمريكية، وتُعرف باسم “عيون الولايات المتحدة في الخليج”.

كما تضررت مروحية HH-60W Jolly Green II بنيران أسلحة خفيفة خلال عملية إنقاذ طائرة F-15E التي أُسقطت. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير المقدم إلى الكونغرس إلى تضرر طائرة الشبح F-35A في الأجواء الإيرانية

تشير تقارير أخرى إلى أن الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك، إذ لم تُدرج أربع مروحيات من طراز “ليتل بيرد” تابعة للقوات الخاصة – والتي أفادت شبكة ABC بتدميرها أيضاً في عملية الإنقاذ نفسها – في التقرير المُقدّم إلى الكونغرس.

وفي جلسة استماع بالكونغرس الأسبوع الماضي، أدلى محاسب من البنتاغون بشهادته بأن تكلفة الحرب بلغت 29 مليار دولار، مقارنةً بتقدير أقل بكثير بلغ 25 مليار دولار قبل أسبوعين فقط.

يوم الثلاثاء، صرّح مسؤولون في القوات الجوية أمام الكونغرس بأن طائرة MQ-9 Reaper هي “العمود الفقري” للحرب. ووصف رئيس أركان القوات الجوية، الجنرال كينيث ويلسباخ، الطائرة المسيّرة بأنها “اللاعب الأهم، واللاعب الأفضل”.

وأضاف أنه “لا توجد منصة أخرى تضاهيها”، مشيرًا إلى الضربات التي قلّلت باستمرار من المخاطر التي يتعرض لها الطيارون. ووفقًا لوزير القوات الجوية، تروي مينك، “ستلعب الطائرات المسيّرة دورًا متزايدًا، فهي تمثل مستقبل القوات الجوية.

لكن خسارة الطائرات المسيّرة الـ 24 قلصت أسطول طائرات “ريبر” التابع لسلاح الجو الأمريكي إلى حوالي 135 طائرة، أي أقل بـ 54 طائرة من العدد المطلوب منذ سنوات، وهو 189 طائرة “ريبر”. هل من الممكن سدّ هذا النقص؟ لن يكون الأمر سهلاً.

فقد أغلقت شركة “جنرال أتوميكس”، المصنّعة للطائرة، خط إنتاجها العام الماضي بعد أن أعلن سلاح الجو الأمريكي توقفه عن شراء هذه الطائرات، وصرح ممثل الشركة بأن لديها أقل من 10 طائرات من طراز MQ-9 متبقية للبيع.

على الرغم من أهميتها البالغة، على الأقل في طلب الميزانية، فإن المبلغ المخصص لأنظمة الطائرات بدون طيار المعروفة باسم CCA أقل بكثير من المبلغ المخصص لشراء طائرات F-35 الجديدة أو تطوير مقاتلة F-47 الأمريكية الجديدة .

وصرح سلاح الجو الأمريكي قائلاً: “لقد تكبدنا خسائر في عدد من الطائرات، ونعمل على تعويض هذه الخسائر. وفي الوقت نفسه، ندرس خليفة طائرة MQ-9. ومن المرجح ألا يكون هذا الخليفة منصة واحدة، بل عدة منصات.

طلبوا 5 مليارات دولار مقابل طائرة إف-47، التي طورتها شركة بوينغ وأعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي. ستؤدي هذه الصفقة إلى تطوير طائرة مقاتلة شبحية من الجيل السادس، يُتوقع دخولها الخدمة خلال العقد القادم.

ستعمل الطائرة المقاتلة الجديدة، التي ستحل محل طائرة إف-22، جنبًا إلى جنب مع أسراب طائرات مسيرة متطورة، وستتضمن بعضًا من أحدث تقنيات التخفي والحرب الإلكترونية في العالم.

وصف ترامب، الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة، طائرة إف-47 بأنها “أكثر الطائرات فتكاً على الإطلاق”. وقال إن هذه الطائرة الشبحية “ستمتلك قوة غير مسبوقة” وأن “أعداء أمريكا لن يتوقعوا قدومها أبداً”. وكشف أن “نسخة تجريبية من الطائرة تحلق سراً منذ ما يقرب من خمس سنوات، ونعتقد أنها تتجاوز بشكل كبير قدرات أي دولة أخرى”.