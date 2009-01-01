قناة سعودية تكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق النهائي مع إيران

كشفت مصادر إعلامية عن مسودة الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب قناة العربية السعودية يتضمن الاتفاق وقفًا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، والتزاما متبادلا بعدم مهاجمة البنية التحتية، وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، وإنشاء آلية مراقبة مشتركة.

ومن بين الشروط: تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وحل النزاعات.

النقاط الرئيسية للاتفاقية وفقًا للمسودة المنشورة:

.وقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط في جميع القطاعات: براً وبحراً وجواً.

.يتعهد كلا الجانبين بالامتناع عن مهاجمة المنشآت العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية للطرف الآخر.

.سيتم إيقاف جميع العمليات العسكرية والهجمات الإلكترونية وحرب التحريض في وسائل الإعلام.

.احترام سيادة الدول، وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

.ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.

.سيتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وحل النزاعات.

.ستبدأ المفاوضات في غضون 7 أيام بشأن القضايا التي لا تزال محل نزاع.

.سيتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تدريجياً، مقابل التزامها ببنود الاتفاق.

.يؤكد كلا الجانبين أن الاتفاقية تحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أما فيما يتعلق بالتقارير الواردة من مصادر إيرانية، فإليكم ما ورد هذا الأسبوع من أن مصدراً إيرانياً رفيع المستوى صرّح لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المفاوضات مع طهران ، بما في ذلك ما يتعلق بحدود البرنامج النووي.

ووفقاً للمصدر نفسه، وافقت واشنطن حتى الآن على الإفراج عن 25% فقط من الأموال الإيرانية وفقاً لجدول زمني محدد، بينما تطالب طهران بالإفراج عن جميع الأموال المجمدة في الخارج.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن طهران أُبلغت بأن الولايات المتحدة مستعدة لتجميد العقوبات المفروضة عليها خلال المفاوضات. ولم يصدر أي تأكيد من مصادر أمريكية حتى الآن.