منظمات دولية: الوضع الإنساني في قطاع غزة ما زال كارثياً

أكدت ثلاث منظمات دولية غير حكومية أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال "كارثياً"، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تبني مجلس الأمن خطة السلام الخاصة بالقطاع، داعية إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بإدخال المساعدات. حسب فرانس برس

وقالت منظمات "أوكسفام" و"إنقاذ الطفل" و"اللاجئون الدولية" "ريفيوجيز إنترناشونال"، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هناك "فجوات كبيرة" بين الالتزامات المعلنة وتنفيذها الفعلي على الأرض.

وكان مجلس الأمن قد تبنى في نوفمبر 2025 قراراً يدعم خطة السلام الأميركية لغزة، ويتضمن استئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، إلا أن المنظمات الثلاث أكدت أن سكان القطاع "ما زالوا يفتقرون إلى كل شيء".

نقص حاد في الغذاء والدواء

وقالت رئيسة منظمة "أوكسفام أميركا" آبي ماكسمان إن إسرائيل لا تزال تمنع دخول إمدادات أساسية، من بينها أنابيب إصلاح شبكات المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية. وأضافت أن نقص معدات الصرف الصحي والنظافة يعرض العائلات لخطر الأمراض الناتجة عن مياه الصرف المكشوفة.

من جانبها، أكدت جانتي سوريبتو من منظمة "انقاذ الطفل" أن الأطفال ما زالوا يصلون إلى العيادات وهم يعانون سوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن الأعداد ارتفعت في أبريل مقارنة بشهر يناير. كما لفتت إلى أن نحو 600 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم للعام الثالث على التوالي بسبب انهيار النظام التعليمي.

"النظام الصحي دُمّر بالكامل"

وفي السياق نفسه، قالت الجراحة الأميركية تيريزا سولدنر، التي عادت أخيراً من قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية المستمرة تؤدي إلى تدفق إصابات جديدة يومياً، مؤكدة أن "النظام الصحي الفلسطيني دُمّر بالكامل".

ودعت المنظمات المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة باعتبارها راعية اتفاق السلام، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها الإنسانية.

وقال رئيس منظمة "ريفيوجيز إنترناشونال" جيريمي كونينديك إن "هذا الجزء هو الأسهل في اتفاق وقف إطلاق النار، ومع ذلك فهو يفشل"، محذراً من أن استمرار التعثر قد يهدد مستقبل خطة السلام بالكامل.