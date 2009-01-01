الجيش الاسرائيلي يقتل ستة فلسطينيين خلال 24 ساعة وينسف منازل بالقرارة جنوب قطاع غزة

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 225 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد ستة من المواطنين بينهم صياد وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهدت المواطنة فاطمة الزهراء رمزي أحمد المعني 26 عاما أثر طلق كواد كابتر في منطقة المحطة شرق دير البلح.

وادّت غارة اسرائيلية على خيمة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة إلى استشهاد مواطن واصابة اربعة اخرين.

وانتشلت فرق الإسعاف والطواريء جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات من تعرّضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهما محمد عبد الفتاح علي الحيلة ومحمود نافذ محمد عوض ويعملان في شركة خاصة للنقل.

واستشهد الطفل جود طلعت دويك 13 عاما واصيب مواطنان اثر إلقاء طائرة كواد كابتر تجاه تجمع للمواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعثر مواطنون على رفات شهيد فلسطيني في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل المواطنين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت المدفعية شمال رفح جنوب القطاع في وقت يستمر فيه تحليق الطيران في كامل اجواء القطاع.

وفي سياق منفصل بلغ إجمالي المسافرين الخميس عبر معبر رفح (96) مسافرا، بينهم (77) من المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى (19) حالة بتنسيق خاص.

وبلغ إجمالي العائدين إلى قطاع غزة (77) عائدًا عبر المعابر.

الاحصائيات

وبلغ عدد من وصلوا مشافي غزة خلال ال 24 ساعة الماضية شهيدان و 27 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 883 اضافة إلى

2648 مصاب وإجمالي حالات الانتشال:776 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72757 شهيد و 172750 جريحا.