الخزانة الأميركية: عقوبات على شخصيات لبنانية لعرقلة نزع سلاح "حزب الله"

بيروت /سما/

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 9 أفراد "يُسهّلون على حزب الله تقويض سيادة لبنان".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخزانة الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إنه بدعمهم لحزب الله، "يساهم هؤلاء الأفراد في تعزيز أجندة النظام الإيراني الخبيثة في لبنان، ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني".

مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار

كما أضاف بيغوت أن "استمرار حزب الله في دعم الإرهاب ورفضه نزع السلاح يحول دون تمكّن الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبها"، وفق ما جاء في البيان.

كذلك أوضح أن "هذه العقوبات تستهدف أفراداً يعرقلون نزع سلاح حزب الله، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، ودبلوماسي إيراني ينتهك سيادة لبنان، ومسؤولون أمنيون لبنانيون أساءوا استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية".

وأردف أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية. وبناء على ذلك، يُقدّم برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل آليات التمويل لحزب الله".

كما بيّن بيغوت أن "على كل من لا يزال يؤوي هذه المنظمة الإرهابية أو يتعاون معها، أو يقوض سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال، أن يدرك أنه سيحاسب"، مضيفاً أن "لبنان المستقر والآمن والمستقل يتطلب نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على الشؤون الأمنية في جميع أنحاء البلاد".

فيما ختم قائلاً إن الولايات المتحدة "على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً".

والأسماء المشمولة بالعقوبات الأميركية الجديدة هي:

إبراهيم الموسوي نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله،

حسن فضل الله نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله،

حسين الحاج حسن نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله ووزير سابق،

محمد عبد المطلب فنيش وزير لبناني سابق وقيادي في حزب الله،

أحمد أسعد بعلبكي شخصية مرتبطة بحزب الله،

سامر عدنان حمادي مرتبط بحزب الله،

خضر ناصر الدين رجل أعمال لبناني متهم بدعم شبكات الحزب،

علي أحمد صفاوي مرتبط بحزب الله،

محمد رضا رؤوف شيباني – دبلوماسي إيراني سابق ومتهم بدعم أنشطة حزب الله في لبنان.