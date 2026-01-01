نيويورك: إعلان ولادة التحالف الدولي للدفاع عن القانون الدولي الإنساني

اعلن مندوب المملكة الأردنية الهاشمية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير وليد خالد عبيدات، الأربعاء، خلال جمعٍ ضخم لسفراء الدول الأعضاء في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن إطلاق "التحالف الدولي للدفاع عن القانون الدولي الإنساني"، الذي يدعو إلى تعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لهم.

وجاء الإعلان خلال اجتماع حضره عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، بينهم سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والعشرات من سفراء الدول الأعضاء، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، سفير جمهورية الصين الشعبية، وذلك قبيل انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع.

وألقى مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، بيانًا مشتركًا خلال وقفة إعلامية أمام مجلس الأمن الدولي، باسم الدول المؤسِّسة للمبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وهي: الأردن، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجاءت الوقفة الإعلامية قبيل انعقاد المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، التي تنظمها الصين بصفتها الرئيس الحالي للمجلس، وبحضور عدد كبير من المندوبين الدائمين وممثلي الدول المنضمة والداعمة للمبادرة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وحظي البيان بدعم 89 دولة، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ما يعكس اتساع الزخم الدولي الداعم للمبادرة وأهدافها في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأعلن عبيدات أن المملكة الأردنية الهاشمية ستستضيف في عمّان بالسابع من كانون الأول 2026، مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى بعنوان: "الإنسانية في الحرب"، تتويجًا لعمل المبادرة ومشاوراتها الدولية، وبهدف الخروج بتوصيات عملية لتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع.

وكانت المبادرة أُطلقت في أيلول 2024 من قبل الدول الست المؤسِّسة، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحشد الإرادة السياسية الدولية من أجل تعزيز احترام قواعد الحرب، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول المنضمة رسميًا إلى المبادرة بلغ حتى تاريخه 111 دولة.