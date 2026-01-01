الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

كما يكون الجو يوم الجمعة غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت، صافيا بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.