بيرس مورغان يهاجم بن غفير : "انت مختل عقلياً وسمعة إسرائيل تنهار بسببك"

الخميس 21 مايو 2026 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

وجه الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان انتقادات لاذعة وحادة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً". وجاء هذا الهجوم العنيف عبر منصة "إكس"، تعقيباً على مقاطع فيديو نشرها الوزير المتطرف تظهر تنكيلاً واعتداءات مهينة بحق المتضامنين الدوليين المشاركين في "أسطول الصمود" الذي كان متجهاً لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأعرب مورغان عن استيائه من سلوك بن غفير، معتبراً أن وجود شخصيات بمثل هذا الفكر المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية هو السبب المباشر وراء تآكل وانهيار سمعة إسرائيل على الساحة الدولية.

وكان بن غفير قد تعمد نشر لقطات تظهر الناشطين وهم مكبلو الأيدي وفي وضعيات مذلة، بينما ظهر هو في المقطع ملوحاً بالعلم وموجهاً عبارات سخرية للمحتجزين، مما فجر موجة غضب عارمة لدى المنظمات الحقوقية والدولية.

ميدانياً، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعترضت الأسطول في المياه الدولية، حيث كان يضم أكثر من 400 ناشط من جنسيات مختلفة يسعون لإيصال مساعدات إنسانية لغزة. ولم تقتصر الانتقادات على الخارج، بل امتدت لداخل حكومة الاحتلال، حيث صرح وزير الخارجية جدعون ساعر بأن تصرفات بن غفير الاستعراضية تسببت في إلحاق ضرر سياسي بالغ بالدولة.

