أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" لإنهاء حرب إيران

الخميس 21 مايو 2026 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي متوتر أمس بأن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" توقعه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وأن ترمب متردد في إصدار الأمر بضربة عسكرية واسعة النطاق على إيران.

وذكر الموقع أن "خطاب النوايا" يتضمن بدء مفاوضات لمدة 30 يوماً حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية، لكن الموقع نقل عن مصادر قولها إن من غير الواضح إن كان الإيرانيون سيوافقون على المسودة الجديدة أو سيغيرون مواقفهم بشكل كبير.

ولفت "أكسيوس" إلى أن نتنياهو لديه شكوك كبيرة حيال المفاوضات ويرغب في استئناف الحرب لإضعاف النظام الإيراني.

