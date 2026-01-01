إيران تدرس ردا أميركيا مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني الهادفة لإنهاء الحرب

طهران / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أنها تدرس ردا من الولايات المتحدة في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب، مع استقبالها الأربعاء وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي “تلقينا وجهات نظر الجانب الأميركي وندرسها حاليا. حضور وزير الداخلية الباكستاني هو لتسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة”.

وجدد بقائي شروط الجمهورية الإسلامية والتي تشمل “وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان”، إضافة الى “الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية”، في إشارة الى الحصار الأميركي على موانئ إيران.