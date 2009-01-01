واشنطن: ترامب سيقرر بشأن الهجوم على ايران قريبا جدا

تتزايد التوقعات في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب سيحسم أمره بشأن شن هجوم على إيرانبحلول نهاية الأسبوع .

وأكد مسؤولون كبار في البيت الأبيض لموقع "والا" الإسرائيلي أنه في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مكثفة مع طهران بوساطة دول الخليج وباكستان، تُرسل رسائل شديدة اللهجة في آن واحد عبر الرئيس ونائبه، بحيث "تكون جميع الخيارات مطروحة".

وفي الوقت نفسه، يُجري ترامب باستمرار تقييمات للوضع، حيث تُعرض عليه سيناريوهات الحرب في اجتماعات خاصة مع فريقه للأمن القومي.

بدا ترامب نفسه الليلة، كما في السابق، مصمما على إنهاء الأمور في أسرع وقت ممكن: "سننهي هذه الحرب بسرعة كبيرة. إنهم يتوقون بشدة للتوصل إلى اتفاق، لقد سئموا من كل هذا. كان ينبغي أن يحدث هذا قبل 47 عاماً. كان على أحدهم أن يفعل شيئاً حيال هذا، وسيحدث، وسيحدث بسرعة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، بدا أكثر حزماً: "قد نضطر إلى توجيه ضربة قوية أخرى لهم". بدأ ترامب يومه الإعلامي أمس قائلاً: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. إذا امتلكوا مثل هذه الأسلحة، فسوف يقصفون إسرائيل، ثم السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والشرق الأوسط بأكمله".

وكشف ترامب لاحقا عن مدى قرب واشنطن من عمل عسكري آخر عندما قال إنه "على بعد ساعة من اتخاذ قرار التحرك". وأكد قائلاً: "كانت السفن جاهزة،وكل شيء مُحمّل وجاهز".

وإلى جانب الجهود الدبلوماسية، يواصل البيت الأبيض الترويج لإنجازات عسكرية غير مسبوقة ضد إيران. وادعى ترامب أن "البحرية الإيرانية قد دُمرت"، ​​وأن "القوات الجوية الإيرانية قد زالت"، على الرغم من أن منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة قد تضررت بشدة أيضًا. وادعى قائلاً: "لو غادرت اليوم، سيستغرق الأمر منهم 25 عاماً للتعافي".