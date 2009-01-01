غارات متواصلة واشتباكات بين قوات إسرائيلية وعناصر حزب الله

تجددت الغارات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان صباح اليوم، الأربعاء، ودوت صافرات الإنذار صباح اليوم في مدينة كريات شمونة وبلدات حدودية أخرى تحسبا لتسلل طائرات مسيّرة قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن الحديث يدور عن "تشخيص خاطئ"، فيما اندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله في ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية.

وأورد موقع "واللا" الإسرائيلي صباح اليوم، أن قائد اللواء 401 وجنود أصيبوا من جراء انفجار مسيّرة مفخخة داخل منزل في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن القوات قامت بإجلاء المصابين إلى المستشفيات في البلاد، فيما قدر مسؤول عسكري بأن الحديث يدور عن مسيّرة موجهة بالألياف البصرية، وأطلقت من مسافة تتراوح بين 15-20 كيلومترا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 9 شهداء و29 جريحا جراء غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية وصور الليلة الماضية، إذ قالت إن غارة على مدينة النبطية أدت إلى 4 شهداء و10 جرحى بينهم امرأتان، وأدت غارة على بلدة كفرصير قضاء النبطية إلى 5 شهداء بينهم امرأة وجريحان، وفي بلدة حناويه قضاء صور أدت غارة إلى إصابة 10 بجروح أحدهم بحالة حرجة، كما أصيب 7 أشخاص بجروح في بلدة معركة قضاء صور من بينهم طفل وثلاث سيدات.

وينذر الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي سكان بلدات في الجنوب اللبناني بالإخلاء والنزوح منها، بادعاء مهاجمة مباني وبنى تحتية لحزب الله، في وقت تواصل قواته تدمير قرى سيطرت عليها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أعلنت واشنطن تمديده نهاية الأسبوع الماضي لمدة 45 يوما.

وأعلن حزب الله تنفيذ 26 عملية الثلاثاء، استهدفت تجمعات جنود وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعند الحدود بمسيّرات مفخخة وقذائف صاروخية ومدفعية، قال إن من بينها حققت إصابات مؤكدة.