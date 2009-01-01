الاحتلال يواصل استهدافاته لمنازل ونقاط امنية في البريج وخان يونس وغزة

الأربعاء 20 مايو 2026 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 223 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

ولليوم الثاني على التوالي يقصف جيش الاحتلال منازل فلسطينية بعد إعطاء إشارة اخلاء.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل المواطن عوني ابو شمالة بعد اتصال ضابط المخابرات على جيرانه .

وأصيب خمسة مواطنين بقصف منزل قرب مسجد فلسطين بحي النصر بمدينة غزة.

كما اصيب مواطنان اثر اطلاق مسيرة إسرائيلية صاروخا على نقطة امنية في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن بدر أهل 29 عاما واصيب اربعة باستهداف سيارة مساء الثلاثاء بشارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد الطفل محمد صلاح محمد الرقب (١٤ عامًا) متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي قرب محافظة خان يونس على شارع صلاح الدين قبل ثلاثة أيام.

الاحصائيات

وبلغ عدد من وصلوا مشافي غزة خلال ال 24 ساعة الماضية ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 880 اضافة إلى 2605 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 776 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72772 شهيد و 172707مصاب.

