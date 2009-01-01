قوات الاحتلال تعتقل شقيقة رئيسة إيرلندا على متن "أسطول الصمود" المتجه لغزة

الثلاثاء 19 مايو 2026 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أعلنت رئيسة إيرلندا كاثرين كونولي رسميا، اعتقال شقيقتها الطبيبة مارغريت كونولي من قبل القوات الإسرائيلية، خلال مشاركتها في "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة.

واعترضت البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول في المياه الدولية بالقرب من قبرص. وسيطرت على عدة قوارب من بينها سفينة "مافي مرمرة 2" وسفينة "بلو تويز" (Blue Toys).
وتعد الدكتورة مارغريت كونولي واحدة من ستة مواطنين إيرلنديين على الأقل تم احتجازهم ضمن عملية الاعتراض.
وتعمل مارغريت كونولي كطبيبة عامة في إيرلندا، وهي ناشطة قديمة في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وصرحت الرئيسة كاثرين كونولي عقب زيارتها للعاصمة البريطانية لندن بأنها "فخورة جدا بشقيقتها وقلقة على سلامتها وسلامة زملائها" في ذات الوقت.

وبث منظمو الرحلة مقطع فيديو مسجل مسبقا لمارغريت كونولي ذكرت فيه: "إذا شاهدتم هذا الفيديو، فهذا يعني أنه تم اختطافي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأنا محتجزة بشكل غير قانوني، إن نضال فلسطين هو البوصلة الأخلاقية لعصرنا".

