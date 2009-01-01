اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات بالضفة الغربية

الثلاثاء 19 مايو 2026 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، إلى جانب اقتحام منازل وإجراء تحقيقات ميدانية واعتقال عدد من الشبان.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، وبلدة عصيرة الشمالية شمال غربها، وقرية عصيرة القبلية جنوبها، إضافة إلى حي رفيديا داخل المدينة، حيث جرت مداهمات لعدد من المباني السكنية، كما تم الاقتحام عبر حاجز دير شرف.

وفي طولكرم، اعتقل عدد من الشبان خلال اقتحام قرية قفين شمال المدينة بعد مداهمة منازلهم، فيما تواصلت العمليات في قرية عنبتا شرق المدينة. كما شملت الاعتقالات في قفين الأسير المحرر أرقم هرشة وآخرين.

وفي رام الله، اقتحمت القوات بلدة سلواد شمال شرق المدينة وقرية المغير، حيث رافقت الاقتحامات مداهمات واسعة وإطلاق كثيف لقنابل الغاز خلال عمليات تفتيش وتحقيق ميداني.

وفي أريحا، اعتقل الشاب أمين أبو حماد من مخيم عقبة جبر بعد مداهمة منزله، بالتزامن مع اقتحام المخيم وتنفيذ عمليات تفتيش لعدة منازل.

وفي قلقيلية، جرى اعتقال ثلاثة أشقاء خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرق المدينة، فيما شهدت القدس اقتحام بلدة عناتا ومداهمة بناية سكنية.

وفي الخليل، اقتحمت القوات مدينة يطا جنوب المحافظة، بينما شهدت طوباس انتشارا لقوة راجلة خلال اقتحام مخيم الفارعة، وفي جنين جرت مداهمات لعدد من المنازل في حي الجابريات.

