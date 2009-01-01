في مذكرة داخلية على عناصرها .. لهذا السبب : حماس تدعو إلى اختطاف جنود وتهدد بانفجار كبير

غزة / سما /

-ردا على إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة حماس عممت مذكرة داخلية على عناصرها في قطاع غزة، أكدت فيها على أهمية اختطاف جنود الاحتلال باعتباره السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الفلسطينيين.

وفي الرسالة، التي نقلت محتواها قناة كان الإسرائيلية ، وصفوا القانون بأنه "قانون فاشي ليس أكثر من انعكاس للطبيعة الملطخة بالدماء لهذا الاحتلال ... ويجسد مفهوم العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء".

بالإضافة إلى ذلك، تُذكّر الرسالة المقاومة بإرادة أحمد ياسين ومفهوم محمد ضيف. وجاء فيها: "إرادة الشيخ الإمام أحمد ياسين، الذي رسم بالدم والإيمان الراسخ استراتيجية "اختطاف الجنود" باعتبارها السبيل الوحيد للحرية... وتذكروا القائد الشهيد محمد ضيف، الذي حوّل إطلاق سراح الأسرى إلى عقيدة قتالية".

وحذرت قيادة حماس من أن إلحاق الأذى بالأسرى سيؤدي إلى انفجار إقليمي، وأكدت أن الحركة قد أعدت تحركات عسكرية: "إن أي مساس بحياة أسير هو بمثابة قنبلة ستؤدي إلى ثوران بركان هائل، لن يترك شيئاً ولا أثراً... في أعماق هذه الأرض الطاهرة، تكمن "أسرار خفية" ستزلزل الأرض تحت أقدامهم".

في ختام الرسالة، دعت قيادة الحركة الجناح العسكري إلى رفع مستوى تأهبه والانتقال إلى العمليات النشطة، انطلاقاً من قناعتها بأن الحرية لا تُنال إلا بالقوة: "إن الحملة ضد الحراس لا تُشن داخل أسوار السجن فحسب، بل هي حملتكم الخاصة في الميدان. ارفعوا مستوى تأهبكم، وسيكون ردنا عملاً يراه العدو بأم عينيه قبل أن يسمع به، لأن الحرية تُنتزع بالقوة المسلحة".