مستوطنون يضرمون النار بممتلكات في يطا وإصابة مواطن بحروق

الإثنين 18 مايو 2026 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يضرمون النار بممتلكات في يطا وإصابة مواطن بحروق



رام الله/سما/

 صعّدت عصابات المستوطنين من اعتداءاتهم بحق المواطنين في مسافر يطا، في حادثة جديدة استهدفت ممتلكات الأهالي وأدت إلى وقوع إصابة وحريق في منشآت زراعية.

وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامه مخامرة بأن مجموعة من عصابات المستوطنين من مستوطنة "سوسيا" تسللت، فجر اليوم، إلى منزل المواطن يوسف شناران في منطقة واد الرخيم جنوب يطا، وأقدمت على إلقاء زجاجات حارقة باتجاه ممتلكاته.

وأوضح أن الاعتداء تسبب باندلاع حريق أدى إلى احتراق طابون وحظيرة أغنام، فيما أصيب رياض يوسف شناران بحروق في يده أثناء محاولته إخماد النيران ومنع امتداد الحريق إلى باقي الممتلكات.

 

