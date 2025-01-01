ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,763 والإصابات إلى 172,664 منذ بدء العدوان

الأحد 17 مايو 2026 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,763 شهيدا، و172,664 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و19 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 871 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,562، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

