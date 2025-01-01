  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

على خلفية حرب غزة.. "الجنائية الدولية" تُصدر مذكرات اعتقال سرية لمسؤولين إسرائيليين

الأحد 17 مايو 2026 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية حرب غزة.. "الجنائية الدولية" تُصدر مذكرات اعتقال سرية لمسؤولين إسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم سياسيون وعسكريون، على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي، أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق ثلاثة سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، من دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم.

وحتى الآن، كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين تتعلقان برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، واللتين صدرتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعتبرت، في قرارها المتعلق "بنتنياهو وغالانت"، أن هناك "أساسًا معقولًا" للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة، بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، وتوجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين.

كما رفضت المحكمة حينها الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن صلاحية المحكمة للنظر في الحرب على غزة، واعتبرت أن موافقة إسرائيل على اختصاص المحكمة ليست شرطًا للنظر في طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

الأكثر قراءة اليوم

ممداني يحيي يوم النكبة ويثير حفيظة يهود نيويورك وإسرائيل

حماس: جولة ثانية لانتخاب رئيس للحركة

صحيفة بريطانية : تشجيع أمريكي للإمارات للسيطرة على جزيرة "لافان" الإيرانية

أعضاء مؤتمر فتح يدلون بأصواتهم لانتخاب قيادة جديدة للحركة وسط حالة من الجدل

رام الله : شركة فلسطينية ترفع دعوى ضد مستوطنين وجيش الاحتلال بـ 18 مليون شكيل

الاستخبارات التركية تعلن تفكيك "شبكة تجسس" دولية

الرئيس عباس يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يواصل خروقاته .. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

ياسر

طالع بعض الأسماء الفائزة .. فوز نجل الرئيس بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح

الاعلام العبري يستعرض أسماء لشغل منصب قائد "القسام" خلفاً لعز الدين الحداد

الاعلام العبري : ميلادينوف يقر بفشل مبادرة مجلس السلام في غزة عقب لقاء نتنياهو

58a84693-d4e3-4a24-b9f1-dda253d4fcc3

شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية بحي النصر غرب غزة