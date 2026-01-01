مسيرة حاشدة في بوخارست إحياءً لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني

الأحد 17 مايو 2026 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوخارست/سما/

 شهدت العاصمة الرومانية بوخارست،  السبت 16 أيار/مايو، اعتصامًا حاشدًا أعقبه تنظيم مسيرة جماهيرية جابت شوارع وسط المدينة، بدعوة من جمعية التضامن رومانيا – فلسطين، إحياءً للذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وشارك في الفعالية عدد كبير من المتضامنين الرومانيين وأبناء الجالية الفلسطينية، الذين توافدوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية والإنسانية.

وتخلل الاعتصام كلمات ألقاها ناشطون رومانيون، أكدوا خلالها أن نكبة الشعب الفلسطيني ليست مجرد حدث تاريخي مضى، بل مأساة مستمرة منذ 78 عامًا، مشيرين إلى ما تعرض له الفلسطينيون من اقتلاع وتهجير قسري من أرضهم، وما وصفوه بسياسات التطهير العرقي المخالفة للأعراف والقانون الدولي.

كما استعرض المتحدثون سلسلة المجازر والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الاستيطاني، مستذكرين مجازر مثل الطنطورة ودير ياسين، وصولًا إلى ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة من حرب مدمرة واستهداف واسع للبنية التحتية ومقدرات الشعب الفلسطيني.

ولم تقتصر الفعالية على التنديد ورفع الشعارات، بل دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المعاناة المستمرة للفلسطينيين، منتقدين صمت العديد من الدول الغربية واستمرار دعمها لإسرائيل.

وأطلق المشاركون مبادرة تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى تبني موقف حاسم لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني والعمل من أجل ضمان حق اللاجئين في العودة إلى مدنهم وقراهم.

وفي ختام المسيرة، دعا المنظمون إلى مواصلة تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، والاستمرار في نقل الحقيقة إلى الرأي العام العالمي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

