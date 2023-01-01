الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيقات في جرائم تعذيب و اغتصاب إسرائيل أسرى فلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن تعذيب إسرائيل وسوء معاملتها للأسرى الفلسطينيين "أمر غير مقبول". ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من حالات المعاملة اللاإنسانية.

جاء ذلك على لسان متحدث المفوضية ثمين الخيطان، في تصريحات تعليقًا على تقرير أعدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كشفت خلاله عن تعرض أسرى فلسطينيين لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية ممنهجة، شملت أيضًا أطفالا، على يد جنود إسرائيليين ومستوطنين وسجانين.

وقال الخيطان "يتم بشكل منهجي ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بحق المعتقلين الفلسطينيين الخاضعين للاحتجاز الإسرائيلي، ويشمل ذلك العديد من حالات الاغتصاب من بينها حالات لأطفال".

وأكد أن المفوضية تحققت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرا فلسطينيًا لدى إسرائيل.

وأشار الخيطان، إلى أن أحد الشهداء كان فتى يبلغ من العمر 17 عامًا ظهرت عليه علامات مجاعة شديدة وقت استشهاده.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية نشرت معلومات عن شهداء إضافيين، لكنها لم تقدم تفاصيل كافية للتحقق من هويات الشهداء.

وبخصوص التعذيب وسوء المعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، قال الخيطان "هذا وضع غير مقبول وجزء من نظام احتجاز وعدالة إسرائيلي فيه خلل يُفرض على الفلسطينيين، ويتضمن الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة التي تنتهك القانون الدولي".

وشدد على ضرورة إنهاء هذا النظام، وأن تحترم إسرائيل بصفتها قوة احتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماته.

وأردف الخيطان "يجب إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في كل حالة وفاة أو تعذيب أو سوء معاملة أو أي معاملة لا إنسانية أو مهينة أخرى، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".