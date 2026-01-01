اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابات برصاص الاحتلال والمستوطنين

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وقرى في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات دهم للمنازل وتفتيشها، واحتجاز السكان لساعات، إضافة إلى تحقيقات ميدانية واعتقالات طالت العشرات، وسط انتشار عسكري مكثف وإطلاق نار في بعض المناطق.

وأفادت مصادر طبية بإصابة أربعة فلسطينيين، بينهم طفل وفتاة، خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطون في مناطق متفرقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلاً يبلغ من العمر 17 عامًا أُصيب بالرصاص الحي في اليد والفخذ قرب مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، بينهم أطفال، عقب اعتداءات نفذها مستوطنون في البلدة القديمة.

كما شهدت محافظة رام الله والبيرة اقتحامات لعدة قرى، بينها كوبر ودير جرير وعبوين وعرورة، تخللها اعتقال شاب خلال مداهمة أحد المنازل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وعانين وسيريس والطيبة، ونفذت مداهمات لعدد من المنازل وسط انتشار عسكري واسع.

أما في الخليل، فقد شملت الاقتحامات المدينة وبلدات سعير والشيوخ، وتخللها مداهمات وإطلاق نار في قرية الهجرة جنوب المحافظة.

وفي بيت لحم، اقتحمت القوات قرية حرملة ومنطقة البالوع قرب بلدة الخضر، وأطلقت قنابل صوت خلال العمليات.

كما شهدت طولكرم اقتحامات متكررة لمنازل في مخيم نور شمس وإطلاق قنابل إنارة، فيما داهمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا ونفذت عمليات تفتيش واعتقال.

وفي قلقيلية، طالت الاقتحامات قرية كفر قدوم شرق المدينة، حيث جرت مداهمات لعدد من المنازل واعتقال عدد من المواطنين، بينهم أشقاء الأسير شادي جمعة، في إطار حملة اقتحامات متواصلة تشهدها مناطق الضفة الغربية.