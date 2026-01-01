الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الأحد 17 مايو 2026 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، حارا، وجافا، ومغبراً في معظم المناطق، حيث يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء الليل:يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية معتدلًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف حارًا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرا تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال ساعات اليوم من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

كما وتحذر المواطنين الذين يعانون من الربو وأمراض الجهاز التنفسي خلال من الغبار المتطاير في الجو.

