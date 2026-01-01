  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

الأحد 17 مايو 2026 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد



طهران / وكالات /

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إن العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد.
وأضاف محمد باقر قاليباف في تدوينة مساء السبت على منصة “إكس”: “كما قال الرئيس الصيني شي جين بينغ التحولات التي لم يشهدها العالم منذ قرن تتسارع على مستوى العالم”.
وتابع رئيس مجلس الشورى الإيراني قائلا: “صمود الشعب الإيراني خلال 70 يوما ساهم في تسريع هذا التحول”.
وأفاد محمد باقر قاليباف في تدوينته بأن “المستقبل سيكون لدول الجنوب العالمي”.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، حيث رجت طهران بقصف مكثف استهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي 8 أبريل أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.
هذا، وترعى عدد من الدول الإقليمية بقيادة باكستان جولات من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في محاولات حثيثة لترجيح كفة الدبلوماسية لحل الصراع المندلع.

الأكثر قراءة اليوم

بتوقيع الضيف والسنوار وعيسى.. الكشف عن فحوى رسالة “القسام” السرية لنصر الله لحظة تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”

بعد إعلان إسرائيل اغتيال “الحداد”.. اتصالات لمنع انهيار مفاوضات غزة ووفد فلسطيني يتوجه إلى القاهرة

ممداني يحيي يوم النكبة ويثير حفيظة يهود نيويورك وإسرائيل

مصادر من «حماس» تؤكد اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية بغزة

عراقجي : أمريكا وإيران نحو تأجيل محادثات اليورانيوم المخصب لمراحل لاحقة

"الغارديان": "أونروا" نفّذت عملية سرية استمرت 10 أشهر لإنقاذ أرشيف اللجوء الفلسطيني منذ النكبة

بمشاركة توم باراك.. اعتقال قيادي في حزب الله العراقي ونقله إلى أميركا

الأخبار الرئيسية

58a84693-d4e3-4a24-b9f1-dda253d4fcc3

شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية بحي النصر غرب غزة

حماس" تنعى رسميا القيادي عز الدين الحداد

صحيفة بريطانية : تشجيع أمريكي للإمارات للسيطرة على جزيرة "لافان" الإيرانية

IMG_4809

غزة تشيع قائد كتائب القسام في غزة الشهيد عز الدين الحداد

ممداني يحيي يوم النكبة ويثير حفيظة يهود نيويورك وإسرائيل