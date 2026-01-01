غداة تمديد الهدنة.. 7 شهداء ودمار كبير بـ100 هجوم إسرائيلي على لبنان

بيروت /سما/

قتلت إسرائيل 7 أشخاص وأصابت 6 آخرين، السبت، في 100 هجوم على لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 20:40 تغ.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل، الذي أسفر عن استشهاد مسعف ورئيس بلدية سابق، غداة الإعلان عن تمديد جديد لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، بختام الجولة الثالثة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان:

– 32 غارة على قضاء صور استهدفت منطقة الرمال بين بلدتي البرج الشمالي والمعشوق (غارتان)، والمنطقة الواقعة بين بلدتي السماعية ودير قانون رأس العين، ومنطقة الحمادية قرب طريق “البص-معركة”، وخراج بلدة العباسية، ومحيط مدينة صور، وبلدات: الحوش (4 غارات)، صديقين (غارتان)، طيرفلسيه (غارتان)، الشهابية (غارتان)، المنصوري (غارتان)، العباسية (غارتان)، بيوت السياد، مجدل زون، القليلة، البياض، دير قانون النهر، طيردبا، حناويه، جبال البطم، معركة، زبقين، يانوح، وقانا.

وأسفرت إحدى الغارتين على بلدة طيرفلسيه عن استشهاد سيدة ونجلها المسعف، وإصابة 5 أشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين. كما أدت واحدة من غارتي بلدة العباسية إلى استشهاد شخص.

– 15 غارة على قضاء صيدا استهدفت بلدات: الغسانية (غارتان)، تبنا (غارتان)، البيسارية (غارتان)، البابلية (غارتان)، كوثرية السياد (غارتان)، المروانية (غارتان)، قعقعية الصنوبر، وتفاحتا، كفرملكي.

– 13 غارة على قضاء النبطية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون ويحمر الشقيف، ومحيط مدينة “فرح للملاهي” على طريق زوطر، وبلدات: حبوش (3 غارات)، زوطر الشرقية (3 غارات)، يحمر الشقيف (3 غارات)، القصيبة، وأنصار.

وأسفرت إحدى الغارات على بلدة حبوش عن استشهاد محمد حسن جمول وزوجته سكينة محمد عباس مكي، وتدمير منزلهما، فيما أدت غارة على حي الزياتة في بلدة أنصار إلى تدمير منزل.

– 8 غارات على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: فرون (3 غارات)، حاريص (غارتان)، تبنين، ياطر، حداثا.

وأسفرت الغارة على بلدة تبنين عن استشهاد رئيس بلدية عيترون السابق وعضو المجلس البلدي الحالي حيدر مواسي.

– 3 غارات على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة مجدل سلم.

– غارة على قضاء جزين استهدفت بلدة بصليا.

– 12 عملية قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت أطراف مزرعة الحمرا باتجاه يحمر الشقيف، وحرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، وطريق أرنون-كفرتبنيت، وبلدات: يحمر الشقيف (مرتين)، جبشيت، قعقعية الجسر، ميفدون، النبطية الفوقا، زوطر الشرقية، كفرتبنيت، وأرنون.

واستخدمت في القصف على يحمر الشقيف وزوطر الشرقية قذائف فوسفورية محرمة دوليا.

– 5 عمليات قصف مدفعي على قضاء صور استهدفت بلدات: الحنية، القليلة، صريفا، دير قانون رأس العين، وبيوت السياد.

– عمليتا قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفتا بلدتي مجدل سلم وقبريخا.

– قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدف محيط مفرق صربين، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر.

– عمليتا تفجير ونسف لمنازل وأحياء سكنية في قضاء مرجعيون استهدفتا بلدة الخيام.

– تحليق مسيرات في أجواء قضاء صيدا شمل بلدات: عدلون، الصرفند، الأنصارية، الخرايب، البيسارية، تفاحتا، والبابلية.

– تحليق طائرات استطلاع ومسيرات في أجواء قضاء صور شمل مدينة صور وقرى القضاء.

– إنذاران بالإخلاء لسكان 9 بلدات في قضاءي صيدا والنبطية هي: قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، المروانية، الغسانية، تفاحتا، أرزي، البابلية، البيسارية، وأنصار، ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة باتجاه مناطق في صيدا وبيروت.

** شرق لبنان:

– تحليق مسيرات في أجواء قضاء بعلبك الهرمل شمل مدينة بعلبك ومحيطها.

** وسط لبنان:

– تحليق مسيرات في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”.

وتأتي هذه الهجمات المتصاعدة غداة الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، التي انتهت بتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قبل تمديده لمدة شهر حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل/ نيسان الماضي، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن استشهاد 2969 شخصا وإصابة 9112 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.