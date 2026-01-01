سيناتورة أمريكية: ترامب يعطي الأولوية للحرب المتهورة على إيران بينما تعجز العائلات عن شراء البنزين

الأحد 17 مايو 2026 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

انتقدت السيناتورة الأمريكية كريستين غيليبراند سياسة الرئيس دونالد ترامب، موضحة أنه يعطي الأولوية للحرب المتهورة على إيران بينما تعجز العائلات الأمريكية عن شراء البنزين والطعام.
وقالت غيليبراند، إنها “تتلقى اتصالات من ناخبيها من جميع أنحاء الولاية، حيث يتساءلون عن سبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود”، موضحة أن “هذا القلق والتوتر ينتشران في جميع أنحاء نيويورك”.
وقدمت أرقاما محددة، مؤكدة أن متوسط ​​سعر البنزين في نيويورك أعلى بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، حيث يتجاوز سعر البنزين العادي في بعض المناطق 5 دولارات للغالون.
وأضافت: “أسعار البنزين في نيويورك مرتفعة للغاية، ويشعر الناس بالإحباط والقلق لأنهم يتساءلون أثناء تزويد سياراتهم بالوقود عن سبب ارتفاع الأسعار المستمر، حيث يبلغ متوسط ​​سعر البنزين في نيويورك اليوم 50% أكثر مما كان عليه قبل عام، وفي بعض مناطق ولايتنا، يتجاوز سعر البنزين العادي 5 دولارات للغالون هنا في سيراكيوز”.

وأشارت إلى أن المبلغ الباهظ لا تتحمله معظم العائلات العاملة، مؤكدة أن “ارتفاع أسعار البنزين هو نتيجة مباشرة للحرب مع إيران”.
وقالت: “أسمع من سكان نيويورك يوميا: نريد من الرئيس أن يركز على الأمريكيين هنا في الداخل، لا على نشر الفوضى في جميع أنحاء العالم.. نريد من الرئيس ترامب أن يخفض الأسعار فورا للمستهلكين الأمريكيين”.
وشهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قفزات كبيرة إلى أعلى مستوياتها، مع استمرار تداعيات الحرب على إيران واضطراب أسواق الطاقة العالمية، ما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

