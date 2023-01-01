  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه بانفجار مسيرة مفخخة خلال المعارك مع “حزب الله”

الأحد 17 مايو 2026 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه بانفجار مسيرة مفخخة خلال المعارك مع “حزب الله”



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط برتبة نقيب جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
وقال الجيش، في بيان، إن “النقيب معوز يسرائيل ريكانتي (24 عاما) وهو قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، قتل خلال المعارك في جنوب لبنان”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن ريكانتي، قُتل جراء انفجار طائرة مسيرة، وهو العسكري الـ20 الذي يقتل في لبنان منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والسابع منذ بدء وقف إطلاق النار في 16 أبريل/ نيسان الفائت.
وهذا الضابط الثاني الذي تعلن إسرائيل عن مقتله خلال 24 ساعة في المعارك مع “حزب الله” بجنوب لبنان.

وباتت المُسيرات التي يطلقها “حزب الله” على قوات إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان كابوسا يؤرق تل أبيب التي باتت تصنفها ضمن أكثر التحديات الأمنية تعقيدا وخطورة على قواتها.
ومؤخرا، عقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية، لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة التي يطلقها “حزب الله”، على خلفية الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
ورغم سريان هدنة منذ 17 أبريل الماضي تنتهي في مطلع يوليو/ تموز المقبل، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله جنوبي لبنان وعمليات نسف وتدمير ممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفها بأنها “بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله”.
وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

الأكثر قراءة اليوم

بتوقيع الضيف والسنوار وعيسى.. الكشف عن فحوى رسالة “القسام” السرية لنصر الله لحظة تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”

بعد إعلان إسرائيل اغتيال “الحداد”.. اتصالات لمنع انهيار مفاوضات غزة ووفد فلسطيني يتوجه إلى القاهرة

ممداني يحيي يوم النكبة ويثير حفيظة يهود نيويورك وإسرائيل

مصادر من «حماس» تؤكد اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية بغزة

عراقجي : أمريكا وإيران نحو تأجيل محادثات اليورانيوم المخصب لمراحل لاحقة

"الغارديان": "أونروا" نفّذت عملية سرية استمرت 10 أشهر لإنقاذ أرشيف اللجوء الفلسطيني منذ النكبة

بمشاركة توم باراك.. اعتقال قيادي في حزب الله العراقي ونقله إلى أميركا

الأخبار الرئيسية

58a84693-d4e3-4a24-b9f1-dda253d4fcc3

شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية بحي النصر غرب غزة

حماس" تنعى رسميا القيادي عز الدين الحداد

صحيفة بريطانية : تشجيع أمريكي للإمارات للسيطرة على جزيرة "لافان" الإيرانية

IMG_4809

غزة تشيع قائد كتائب القسام في غزة الشهيد عز الدين الحداد

ممداني يحيي يوم النكبة ويثير حفيظة يهود نيويورك وإسرائيل