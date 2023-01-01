الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه بانفجار مسيرة مفخخة خلال المعارك مع “حزب الله”

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط برتبة نقيب جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن “النقيب معوز يسرائيل ريكانتي (24 عاما) وهو قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، قتل خلال المعارك في جنوب لبنان”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن ريكانتي، قُتل جراء انفجار طائرة مسيرة، وهو العسكري الـ20 الذي يقتل في لبنان منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والسابع منذ بدء وقف إطلاق النار في 16 أبريل/ نيسان الفائت.

وهذا الضابط الثاني الذي تعلن إسرائيل عن مقتله خلال 24 ساعة في المعارك مع “حزب الله” بجنوب لبنان.

وباتت المُسيرات التي يطلقها “حزب الله” على قوات إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان كابوسا يؤرق تل أبيب التي باتت تصنفها ضمن أكثر التحديات الأمنية تعقيدا وخطورة على قواتها.

ومؤخرا، عقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية، لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة التي يطلقها “حزب الله”، على خلفية الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ورغم سريان هدنة منذ 17 أبريل الماضي تنتهي في مطلع يوليو/ تموز المقبل، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله جنوبي لبنان وعمليات نسف وتدمير ممنهج للمنازل والمباني وتهجير السكان من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفها بأنها “بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله”.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.