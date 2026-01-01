مجدداً..إسرائيل تواجه احتجاجات وموجة مقاطعة جديدة في "يوروفيجن" 2026

السبت 16 مايو 2026 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

يتنافس 25 عملا في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في فيينا السبت، وسط توترات سياسية بشأن مشاركة إسرائيل تلقي بظلالها على النسخة الـ70 من أكبر حدث موسيقي مباشر في العالم.

وتقاطع خمس دول، من بينها إسبانيا، مسابقة هذا العام احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة وإدراج إسرائيل في المسابقة.

وقد اختار المراهنون فنلندا واليونان وأستراليا من بين أبرز المرشحين للفوز بالمسابقة، التي من المتوقع أن تجذب الملايين من مشاهدي التلفزيون في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. وتنافست أستراليا في مسابقة يوروفيجن لسنوات كدولة ضيفة غير أوروبية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحا (2300 بتوقيت غرينتش) بعد عملية التصويت الطويلة التقليدية في يوروفيجن.

وحصلت النمسا على حق الاستضافة بعد فوز المغني النمساوي جيه جيه بمسابقة العام الماضي في بازل. وباعتبارها الدولة المضيفة، تأهلت النمسا تلقائيا للنهائي بجانب ما يسمى بـ"الخمسة الكبار" المساهمين: فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وقال موقع "واينت" العبري، إن ممثل إسرائيل في مسابقة يوروفيجن للأغنية 2026، نعوم باتن، "تألق" خلال بروفة لجنة التحكيم في العاصمة النمساوية فيينا، وهي البروفة التي تحدد 50% من النتيجة النهائية. وقدم باتن أداء وُصف بأنه آمن وشامل ودقيق، وسط تفاعل لافت من الجمهور في القاعة، الذي رد بتصفيق حار ورفع أعلام فلسطينية احتجاجا، إلى جانب ظهور أعلام إسرائيل في المدرجات.

ولفت الموقع إلى أن باتن كان ظهر في موكب الأعلام وهو يحمل العلم الإسرائيلي مع انطلاق البروفة الأولى للنهائي، المقرر إقامته مساء السبت.

وفي سياق متصل، أثار الوفد الإسرائيلي تساؤلات بشأن العلم المعروض في المدرج بفيينا، بعد ملاحظة غياب نجمة داود واكتفاء التصميم بخطين أزرقين على خلفية بيضاء. وأبلغ اتحاد البث الأوروبي الوفد بأن الرموز والشعارات أزيلت من أعلام جميع الدول لأسباب وصفها بأنها "فنية".

