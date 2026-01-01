الخليل : مستوطنون يهاجمون الأهالي قرب المسجد الإبراهيمي

الخليل/سما/

تشهد أحياء حارة جابر والسلايمة وواد الحصين ومنطقة الراس، الواقعة شرق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، منذ مساء أمس الجمعة، إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع هجمات نفذها مستوطنون بحق السكان تحت حماية الجيش.

وأفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، وهو من سكان المنطقة، بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن عاطف جابر، واعتدوا عليه وعلى أفراد من عائلته بالضرب، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العائلة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت عاطف جابر ونجله عبدالله، رغم إصابة الأخير خلال الاعتداء.

وأوضح جابر أن قوات الاحتلال فرضت منذ صباح اليوم السبت، نظام منع التجوال المشدد على سكان المنطقة، ومنعتهم من التنقل أو الخروج من منازلهم، كما منعت السكان حتى من الوقوف أو النظر عبر نوافذ المنازل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا المواطن رمزي جابر بعد قيامه بالنظر من نافذة منزله خلال انتشار القوات في المنطقة.

وتتعرض الأحياء الشرقية المحاذية لـ المسجد الإبراهيمي بشكل متكرر لإجراءات عسكرية مشددة واعتداءات من المستوطنين.