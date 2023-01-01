  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,757 شهيدا

السبت 16 مايو 2026 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,757 شهيدا



غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم السبت، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,757 شهيدا، و172,645 مصابا، منذ السابع أكتوبر2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 شهيدا (أحدهم متأثرا بجروحه)، و57 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 نوفمبر الماضي قد ارتفع إلى 870 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,543، فيما جرى انتشال 771 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ونوهت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30 حالة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو وكاتس يؤكدان : استهداف مسؤول حماس العسكري عزالدين الحداد في غزة

بتوقيع الضيف والسنوار وعيسى.. الكشف عن فحوى رسالة “القسام” السرية لنصر الله لحظة تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”

قلقٌ كبيرٌ في إسرائيل من إمكانية حيازة “حماس” مسيّراتٍ كحزب الله.. الاجتياح مرّة أخرى على طاولة صُنّاع القرار بالكيان و “حماس” لا تُظهِر علامات استسلامٍ

مناورة “الكبريت والنار”.. الجيش الإسرائيلي يطلق مفاجأة كبرى على طول الحدود مع مصر

سموتريتش يطالب بالضم.. بن غفير: لدينا خطة للاستيطان في لبنان وتهجير سكان غزة والضفة

"حماس”: سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأي حديث عن نزعه “تساوق مع أجندات العدو” في طمس هويتنا

نتنياهو يعترف بفشل تحقيق “أهداف” الحرب على إيران ويخشى خسارة الانتخابات المبكرة..

الأخبار الرئيسية

IMG_4806

مصادر من «حماس» تؤكد اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غارة إسرائيلية بغزة

IMG_4807

بعد إعلان إسرائيل اغتيال “الحداد”.. اتصالات لمنع انهيار مفاوضات غزة ووفد فلسطيني يتوجه إلى القاهرة

IMG_4804

بتوقيع الضيف والسنوار وعيسى.. الكشف عن فحوى رسالة “القسام” السرية لنصر الله لحظة تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”

عراقجي : أمريكا وإيران نحو تأجيل محادثات اليورانيوم المخصب لمراحل لاحقة

نيويورك تايمز: استعدادات أمريكية اسرائيلية مكثفة لاحتمال تجدد الهجمات على إيران