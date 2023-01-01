الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,757 شهيدا

غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم السبت، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,757 شهيدا، و172,645 مصابا، منذ السابع أكتوبر2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 شهيدا (أحدهم متأثرا بجروحه)، و57 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 نوفمبر الماضي قد ارتفع إلى 870 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,543، فيما جرى انتشال 771 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ونوهت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30 حالة.